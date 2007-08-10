СБУ денно и нощно будет следить за выборами

Служба безопасности Украины дала указание начальникам территориальных подразделений СБУ наладить постоянное информирование руководства Службы, других правоохранительных и властных органов государства о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ, отметив, что соответствующее указание дано во исполнение Указа Президента от 4 июля об обеспечении реализации избирательных прав граждан Украины, законности, прозрачности и открытости избирательного процесса.

Кроме того, в Центральном управлении и региональных органах СБУ задействованы телефонные «линии доверия», где круглосуточно будут дежурить высококвалифицированные специалисты в отрасли права для быстрого реагирования на нарушение избирательного законодательства.

Также в Центральном управлении СБУ создан оперативный штаб, на который возложены функции обобщения и анализа полученных данных для принятия соответствующих управленческих решений.