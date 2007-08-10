Не корысти ради, а токмо волею пославших их избирателей...

Партии «Громада» и «Социал-демократический союз» просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО способствовать реализации права лидера «Громады» Павла ЛАЗАРЕНКО принять участие во внеочередных парламентских выборах.

Об этом говорится в обращении президиума Политсовета партии «Громада» и правления партии «Социал-демократический Союз», текст которого передан УНИАН.

Авторы обращения считают, что “искусственно создаваемые препятствия на пути регистрации лидера одноименного Блока Павла ЛАЗАРЕНКО кандидатом в народные депутаты Украины являются проявлением тоталитарного мышления отдельных государственных чиновников и неспособности воспринять волеизъявление граждан таким, как они его видят”.

«Мы осознаем, что для большинства участников предвыборной кампании Павел ЛАЗАРЕНКО является очень неудобным кандидатом в народные депутаты Украины. Мы понимаем, что логика предвыборной парламентской борьбы подсказывает устранение оппонента, но мы уверены, что Вы, как Президент Украины, в своем решении будете руководствоваться не принципами содействия отдельной политической силе, а желанием установления справедливости», говорится в обращении.

В партии «Громада» уверенны, что “справедливость в Украине невозможна без полноценного участия во внеочередных парламентских выборах лидера «Громады» Павла ЛАЗАРЕНКО. Лидера, который пользуется наибольшей поддержкой в таком промышленно развитом регионе Украины, как Днепропетровская область».

В связи с этим «Громада» и СДС обращается к В.ЮЩЕНКО: “Дайте законную возможность Павлу ЛАЗАРЕНКО принять участие во внеочередных парламентских выборах и этим самым Вы подтвердите преданность европейским ценностям и необратимости демократических процессов”.

Как сообщал УНИАН, 7 августа П.ЛАЗАРЕНКО выразил надежду, что Центральная избирательная комиссия зарегистрирует его во главе списка Блока Лазаренко на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

«Моя регистрация – большой вопрос, но если она состоится, то будет равнозначной моему возвращению в Украину», - отметил П.ЛАЗАРЕНКО. По его словам, все необходимые документы для регистрации уже подготовлены.

Лидер Блока ЛАЗАРЕНКО подчеркнул, что его политическая сила в составе партии ВО «Громада» и «Социал-демократический союз» идет на выборы самостоятельно и имеет равные шансы попасть в Верховную Раду среди таких партии и блоков, как ПСПУ Наталии ВИТРЕНКО, Соцпартия, Блок Литвина.