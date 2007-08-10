По подсчетам Томенко, Ющенко ошибся в несколько раз

Заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО предлагает начать общенациональную акцию „Лишим льгот чиновников вместе”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал сегодня в эфире симферопольского радио „Ассоль”, выступая в поддержку инициативы Президента об ограничении депутатских льгот.

По убеждению Н.ТОМЕНКО, к проблеме ликвидации необоснованных льгот и преференций для чиновников всех ветвей власти необходимо подходить системнее.

„По моим подсчетам, ликвидация льгот для государственных должностных лиц всех уровней ежегодно налогоплательщикам вернет не 500 миллионов, как посчитал Президент, а миллиарды гривен. И на эти средства можно было бы возродить и сделать эффективной, например, сельскую медицину или существенно улучшить материальное положение пенсионеров”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Ведь, по его словам, не может Государственное управление делами содержать на бюджетные средства Житомирский ликеро-водочный завод или 12 резиденций Президента, большинством из которых он не пользуется. „Не могут за средства налогоплательщиков финансироваться многочисленные санатории, базы отдыха включительно с так называемым „Царским селом” в Конче-Заспе, где за символические деньги арендуются дома для высокопоставленных чиновников правительства, Секретариата Президента и Верховной Рады”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

„Поэтому идея ликвидации льгот, которую теперь поддержал Президент, является очень доброй, но, к сожалению, несколько запоздалой”, - считает Н.ТОМЕНКО. Он напомнил, что соответствующий законопроект под реестр. №1058-2, предложенный Юлией ТИМОШЕНКО, Николаем ТОМЕНКО и Ольгой БОДНАР, неоднократно обсуждался в парламенте V созыва, но так и не был поддержан всеми „нашеукраинцами”, из-за чего не набрал необходимого количества голосов для его принятия хотя бы в первом чтении.

Н.ТОМЕНКО также обратил внимание на существование разнообразных преференций на местном уровне, которые не формализированы в отдельных законах. „Поэтому, чтобы общая акция по ликвидации льгот успешно была проведена в Украине в ближайшее время, нужно выяснить все не только прописанные законом, но и реально существующие преференции в нашей „стране льгот”, - считает политик.

Для этого Н.ТОМЕНКО предложил гражданам обращаться с соответствующими фактами необоснованных преференций на электронный адрес info@pilg.net.ua, который будет работать уже с 11 августа. А немного позже начнет работу и посвященный этому вопросу специальный сайт www.pilg.net.ua, где будет отображена реальная ситуация с узаконенными и скрытыми преференциями „страны льгот для чиновников”.