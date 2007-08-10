Симоненко уже примеряется к креслу Мороза

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО готов стать спикером в парламенте следующего созыва.

Как сообщает пресс-служба КПУ, об этом П.СИМОНЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Кировограде, где он находится с предвыборным туром.

Отвечая на вопрос, обсуждаются ли сейчас с Партией регионов, как возможным партнером в будущей коалиции, кадровые вопросы о распределении руководящих должностей в коалиционном правительстве и руководстве парламента, П.СИМОНЕНКО отметил, что с официальным стартом избирательной кампании проходят переговоры в формате координации следующих действий.

„Я готов возглавить Верховную Раду, поскольку тогда в КПУ увеличится влияние на общественно-политические процессы для выполнения избирательных обещаний”, - сказал лидер коммунистов.

По его словам, к сожалению, позиция “регионалов” не всегда выглядела последовательной, в частности, в языковом вопросе, в вопросах законов ВТО и во время отстаивания внеблоковости Украины. „Коммунисты, работая в Верховной Раде, ни разу не предавали своего избирателя, и только за счет нашего присутствия в коалиции выполнялись социальные гарантии граждан”, – отметил П.СИМОНЕНКО.