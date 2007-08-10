Чорновил констатирует ”смерть” Калашникова

Партия регионов рассчитывает получить в Верховной Раде шестого созыва по меньшей мере 210 мест.

Об этом заявил член партии Тарас Чорновил в интервью, опубликованном на сайте фракции Партии регионов в парламенте.

"Мы рассчитываем сразу же провести в Верховную Раду не меньше 210 народных избранников. Это – нижняя планка. А, возможно, будет и 230 депутатов... Думаю, что шанс попасть в Раду будут иметь даже 250-270 номера списка", - сказал Чорновил.

Он также высказал уверенность в том, что новый состав правительства будут формировать именно "Регионы": "Коалиция будет создаваться вокруг нашей политической силы".

"Даже, если бы на создание "помаранчевой коалиции" хватило бы голосов, она бы не состоялась или же проработала несколько месяцев. Мы такое видели уже в прошлом году", - отметил он.

Комментируя избирательный список Партии регионов и не включение в него Олега Калашникова, Чорновил сказал: "Он в списки не включен, и его политическая карьера уже закончена".

"На сегодняшний день Калашников является рядовым членом партии и уже не будет депутатом. Однако, я не думаю, что он долго просидит в Партии регионов даже рядовым членом, а уйдет сам", - добавил он.

Вместе с тем Чорновил положительно оценил появление в избирательном списке Партии регионов Инны Богословской и Нестора Шуфрича и высказал удовлетворение отсутствием фамилии Виктора Медведчука:

"Для меня он довольно одиозная и демоническая фигура. Другие люди к нему относятся немного мягче и спокойнее. Но не нужно забывать, что в свое время Виктор Медведчук руководил партией и Администрацией президента".

"В обоих случаях мы имеем не лучший конечный результат – партия утратила электоральную поддержку, а президент Леонид Кучма, возможно сам, но и из-за того-таки Медведчука, утратил свою популярность", - отметил член Партии регионов.

"Потому, я думаю, что Партия регионов утратила бы определенную часть поддержки народа, поскольку Медведчук тянет за собой шлейф негатива", - добавил он.

Как известно, летом 2006 года Олег Калашников был причастен к инциденту с съемочной группой канала СТБ. В ответ на инцидент журналисты требовали выгнать его из состава партии.

Украинская правда