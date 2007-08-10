ОБСЕ начинает наблюдать за досрочными выборами в Украине

Сегодня, 10 августа, в Украине начинает работу Миссия по наблюдению за выборами Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как отметила заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК, Президентом Виктором ЮЩЕНКО было послано приглашение, в частности в Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, об осуществлении наблюдения за ходом избирательного процесса по внеочередным выборам народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, «голова ОБСЕ Мигель Анхель МОРАТИНОС, подчеркивая выдающуюся личную роль Виктора ЮЩЕНКО в развитии демократии в Украине, во время пребывания в нашей стране в июле этого года обещал, что как действующий председатель ОБСЕ осуществит все необходимые меры для обеспечения максимального содействия ОБСЕ в проведении честных и прозрачных выборов в Украине».

Участие в наблюдении за внеочередными парламентскими выборами в Украине примут 60 долгосрочных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ. Планируется также приезд в Украину 600 наблюдателей для осуществления наблюдения за проведением голосования в день выборов 30 сентября 2007 года.

По данным пресс-службы, наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ с долгосрочной миссией прибудут в Киев уже 20 августа и после двухдневного пребывания отбудут в регионы Украины. При этом предусмотрено обеспечение сбалансированной представления в наблюдательном процессе каждого государства-участника Организации.

В соответствии с положениями части восьмой статьи 77 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», пункта 5 Указа Президента Украины от 4 июля 2007 года № 593 «Об обеспечении реализации избирательных прав граждан Украины, законности, прозрачности и открытости избирательного процесса на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины» Министерство иностранных дел Украины вместе с Центральной избирательной комиссией, другие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и избирательные комиссии должны способствовать официальным наблюдателям от иностранных государств, международных организаций в осуществлении ими полномочий, отметили в пресс-службе Президента.

«Следовательно, приезд в Украину Миссии БДИПЧ с целью наблюдения за организацией подготовки и проведением внеочередных выборов в Верховную Раду Украины свидетельствует о законности избирательного процесса, начавшегося со 2 августа текущего года, признания международным сообществом необратимости и необходимости проведения этих выборов честно, открыто, справедливо», – отметила М.СТАВНИЙЧУК.