МВД просит Москаля опомниться

Министерство внутренних дел Украины предупреждает бывшего заместителя министра внутренних дел Геннадия МОСКАЛЯ о недопустимости распространения неправдивой информации, связанной с манипуляцией официальной статистикой министерства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента связей с общественностью МВД Украины.

Также МВД требует от Г.МОСКАЛЯ публичного опровержения обнародованной им 9 августа соответствующей информации.

“Вчера на пресс-конференции в агентстве УНИАН бывший заместитель министра внутренних дел Г.МОСКАЛЬ заявил о намерении обнародовать факты коррупции в органах власти. Однако ни одного конкретного примера противоправных деяний, которые бы могли стать основанием для возбуждения уголовных дел правоохранительными органами Г.МОСКАЛЬ не навел, кроме уже озвученных им ранее, когда он исполнял обязанности заместителя министра внутренних дел и решения по которым так и не были приняты”, подчеркивается в МВД.

В то же время, отмечают в ДСО, “Г.МОСКАЛЬ навел ряд статистических данных, которые якобы свидетельствуют об ухудшении показателей оперативно-служебной деятельности милиции на протяжении нынешнего года. В частности, он заявил, что в настоящее время милицией не раскрыты 21 млн. преступлений”.

“Как свидетельствует статистика, за годы независимости Украины эта цифра составляет 1,9 млн. преступлений (в том числе и за десятилетие, когда Г.МОСКАЛЬ возглавлял руководящие должности в МВД). Кроме того Г.Москаль на 17 тыс. «увеличил» количество пострадавших от преступлений граждан, на 10 тыс. лиц, которые находятся в розыске, на 2 тыс. 200 без вести пропавших”, идет речь в сообщении ДСО МВД.

В связи с этим МВД Украины “предупреждает Г.МОСКАЛЯ о недопустимости распространения неправдивой информации, связанной с манипуляцией официальной статистикой министерства, и требует публичного опровержения отмеченной информации”.

Кроме того, исполняющий обязанности главы МВД Украины, первый заместитель министра Михаил КОРНИЕНКО сегодня на пресс-конференции призвал бывших работников МВД не критиковать работу ведомства, а помогать в ней.

Говоря о заявлениях Г.МОСКАЛЯ в адрес министерства, М.КОРНИЕНКО сказал, что «его (Г.МОСКАЛЯ) выпады необъективны, очень многие цифры перекручены». По словам М.КОРНИЕНКО, «работали мы, кстати, не хуже, чем во времена руководства в министерстве Геннадия Геннадиевича МОСКАЛЯ… Мы работали не хуже, чем в 2005-2006 годах».

«И вообще, - продолжил М.КОРНИЕНКО, - в такой некорректной форме выступать против того ведомства, в котором ты работал и отдал свыше 30 лет, это не должно быть присуще нормальному руководителю, даже если он идет в народные депутаты».

В контексте сказанного М.КОРНИЕНКО, обращаясь ко всем уволенным из МВД работникам, попросил «опомниться» и призвал: «Давай помогай нам тогда».