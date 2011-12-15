Любомир Гузар считает, что коммунизм можно победить улыбкой

Бывший глава Украинской Греко-католической церкви Блаженнейший ЛЮБОМИР (Гузар) считает, что коммунизма и последствия тоталитарных режимов можно преодолеть только с помощью улыбки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-глава УГКЦ сказал в Киеве на пресс-конференции во время обнародования декларации украинской интеллигенции в знак солидарности с позицией, изложенной в Обращении традиционных Церквей (УПЦ МП, УПЦ КП, УГКЦ) к украинскому народу относительно общественной ситуации в Украине.

Блаженнейший ЛЮБОМИР отметил то, что каждый из нас должен осознавать, что мы не живем в «идеальном мире». «Мы живем в мире, который создал, в значительной степени ХХ век: страшные геноциды, безморальность, две мировые войны, диктатуры, тоталитарные государства. Все это оставило нам очень плохие последствия. Но это не значит, что это нельзя исправить, можно», – утверждает он. Поэтому, по его мнению, «нашей задачей сегодня является начать скромным, но последовательным способом изменения: уважать нашего соседа, подать руку ближнему, подать руку нуждающемуся, улыбнуться друг к другу. Вы можете сказать, что это коммунист, как можно что-то сделать с помощью смешных вещей? Да, это единственный способ, но невероятно эффективный способ победить коммунизм», – отмечает архиепископ.

При этом он привел пример: «Я был за пределами Украины 46 лет. В 1990 году первый раз вернулся во Львов, и что я увидел, что меня больше всего встревожило? Я шел по улицам города, и никто не улыбался. Не мне, а вообще. Каждый себе шел понуро и задумчиво, голова вниз… Что сделали коммунисты? Отучили нас улыбаться. Думаю, если мы начнем улыбаться, и если все начнем: с самого старшего до самого маленького, то преодолеем этот коммунизм». «Я вас заверяю, если мы встретим друг друга улыбкой, то мы построим лучший мир, и мы залечим, вылечим те страшные раны, которые нам дали предыдущие страшные тоталитарные режимы. Это наша задача, наше желание, наша инициатива, к которой нас призвали предстоятели церквей. Это не фантастическое дело, это ежедневный маленький успех… Шаг за шагом, и последовательно мы спасем и Украину, и наш родной народ. И это есть наша задача. Сегодня есть люди, жаждущие правды, но есть также люди, которые боятся правды, однако и до них нужно дойти», – подчеркнул Блаженнейший ЛЮБОМИР.