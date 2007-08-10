МВД заступается за Цушко: пусть политики побоятся Бога!

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины, первый заместитель руководителя этого ведомства Михаил КОРНИЕНКО призывает политиков не использовать болезнь министра Василия ЦУШКО в каких-либо своих интересах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Пусть политики побоятся Бога, кто бы это ни был! Человек заболел, он тяжело болел, после этого ему нужен был курс реабилитации. Он (В.ЦУШКО) использует его за счет своего очередного отпуска», - сказал М.КОРНИЕНКО.

При этом он не уточнил, когда именно В.ЦУШКО выйдет из отпуска, но отметил при этом, что тот имеет для этого месяц и продолжает руководить министерством.

«Мы с ним постоянно общаемся», - сказал М.КОРНИЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”. 31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО на реанимационном самолете был доставлен в немецкую клинику.

21 июля В.ЦУШКО вернулся в Украину, а 26 июля ушел в отпуск.