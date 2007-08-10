В Крыму предлагают экскурсии на боевой технике

Налоговики проводят спецоперацию «Курорт». До конца лета, они будут проверять бизнес во всех южных областях. Уже возбуждено почти полторы сотни уголовных дел.

Особенно заинтересовали налоговиков экскурсии на разведывательно-диверсийной машине в горы. За сто гривен их предлагали отдыхающим в Крыму. Откуда боевая техника попала на южный берег Крыма пока не известно.

Валерий Корячкин, первый заместитель председателя ДПАУ, начальник налоговой милиции: "Это секретная техника. Откуда появилась – мы разбираемся. Она нигде не числилась. И она стоит на вооружении где-то в войсках, стояла. Как она попала в Крым – это не известно"

ICTV