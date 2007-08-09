Блок Литвина об общественном вещании и культурном геноциде
Аргументы главы киевской организации
Блок Литвина выступает за создание общественного вещания. Об этом УНИАН сообщил лидер Киевской городской организации Народной партии Виктор ПИЛИПИШИН.
В Блоке Литвина убеждены, что таким образом не только можно бороться с засильем политической цензуры на всех уровнях, но и посодействовать соблюдению свободы слова, честности и полноте освещения информации, а также усилить контроль за властью.
Как отмечается в программе партии, одним из путей решения этих проблем, “является создание общественного вещания на республиканском и областном уровнях”.
«Отсутствие свободы слова может привести к культурному геноциду, когда представление о реальных событиях в стране будет иметь определенное «избранное», ограниченное количество людей», - считает В.ПИЛИПИШИН.