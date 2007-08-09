БЮТ усматривает политику в решении ЦИК

Блок Юлии Тимошенко усматривает политические мотивы в промедлении ЦИК с регистрацией кандидатов в народные депутаты от БЮТ для участия в досрочных парламентских выборах.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, сказал руководитель Центрального избирательного штаба Блока Юлии Тимошенко Александр ТУРЧИНОВ.

“Наша политическая сила принимает участие уже не в первых выборах и мы далеко не дебютанты в избирательной кампании. А поэтому хорошо знаем и процедуру, и то, как в соответствии с законодательством нужно оформлять документы. Поэтому в решении ЦИК затянуть процесс регистрации Блока Юлии Тимошенко мы не видим ничего другого, кроме политических мотивов», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что такое “решение продемонстрировало, что члены ЦИК, делегированные в этот орган от представителей коалиции, получили указание от своих партийных руководителей блокировать регистрацию БЮТ”. При этом он добавил, что политические оппоненты БЮТ “осознают неминуемую победу нашего Блока на выборах, чего они, собственно, боятся”. “Это осознание порождает у них страх и толкает на неправомерные действия”, - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на своем заседании ЦИК отложила рассмотрение вопросов о регистрации и отказе в регистрации кандидатов в депутаты от БЮТ в связи с проблемами, которые возникли в трактовке понятий «постоянный адрес» и «место проживания» при заполнении документов кандидатами в депутаты от БЮТ. Также члены ЦИК не поддержали проект решения отказать в регистрации нескольким кандидатам от БЮТ в связи с ненадлежащим оформлением документов. Кроме того, ЦИК не поддержала предложение одного из членов ЦИК отказать в регистрации всем 450 кандидатам в депутаты от БЮТ.