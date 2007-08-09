Президент Украины за ограничение депутатских льгот

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за ограничение депутатских льгот. Об этом он заявил в обращении к соотечественникам, которое транслировали центральные телеканалы.

В первую очередь Президент поблагодарил граждан за широкую общественную поддержку, которую получает его требование упразднить неограниченную депутатскую неприкосновенность. Уже скоро под этим призывом появятся подписи миллиона граждан Украины, сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что поддерживает усилия и обязательство блока “Наша Украина – Народная Самооборона” реализовать эту инициативу.

По убеждению Президента, “это – настоящий удар по политической коррупции в высоких эшелонах украинской власти. Это – реальный способ очистить Верховную Раду от дельцов и менял”.

По словам В.ЮЩЕНКО, Украине нужен парламент профессионалов, которые будут разрабатывать справедливые законы. Сейчас туда рвутся и те, кто от них прячется. Общество должно занять четкую позицию.

Президент решительно призывал “все государственнические, демократические силы, политические партии и общественные организации объединиться вокруг нашей инициативы”.

В то же время, он отметил, что “отмена неограниченного иммунитета парламентариев – это важный, однако только первый шаг. Сегодня я хочу привлечь общественное внимание к другой проблеме, которое возвышает украинских депутатов над людьми и их проблемами. Это – масштабные льготы, уровень которых немыслим ни для одной европейской страны”.

В.ЮЩЕНКО считает, что “государство должно обеспечивать членов парламента условиями для работы, а не для удовольствия”. По его словам, ежегодно налогоплательщики тратят на депутатские льготы почти полмиллиарда гривен. На бесплатные депутатские квартиры, транспорт, отдых, медицинские и социальные услуги. “За эти деньги можно полностью погасить долг по зарплате в Украине или построить, например, дополнительно 250 новых школ, или 5 новых шахт или на 20% повысить пенсии”, - сказал глава государства.

В.ЮЩЕНКО отметил, что он требует от политиков справедливого отношения к интересам простых людей. “Власть должна действовать в интересах людей, а не политиков. Закон – один для всех. Рецидивы номенклатуры должны отойти в прошлое. Я называю простые приоритеты – отмена неприкосновенности и ограничение депутатских льгот”, - заявил Президент, отметив, что он верит в то, что общество поддержит его призыв.

“Мы вместе добьемся того, что в Украине наступят изменения, которых ожидают все люди. На них ожидаете вы. На них ожидаю я. Шаг за шагом мы воплотим наши надежды”, - завершил В.ЮЩЕНКО.