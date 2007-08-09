Балога порешал вопросы с конфликтом в газете “Без цензуры”

Коллективу газеты “Без цензуры” выплачены долги по зарплате. Об этом сказала в интервью УНИАН главный редактор издания Диана ДУЦИК.

После встречи переговорной группы от коллектива газеты “Без цензуры”, как отметила она, с руководителем избирательного штаба блока “Наша Украина – Народная самооборона”, председателем Секретариата Президента Виктором Балогой, “были ряд раундов переговоров с представителями основателей издания, в результате которых задолженность перед коллективом погашена”.

Д.Дуцик также сообщила, что на сегодня “газета “Без цензуры” прекратила свое существование”.

В то же время главный редактор еженедельника отрицала связь между фактическим закрытием газеты и внутренним конфликтом в коллективе. Причиной прекращения выхода газеты Д.Дуцик считает “скорее, отсутствие у основателей желания дальше развивать этот проект”.

Как сообщал УНИАН с ссылкой на председателя Киевского независимого медиа-профсоюза Михайлину СКОРИК, журналисты еженедельника “Без цензуры” требовали от учредителя издания погасить им трехмесячную задолженность по заработной плате.

26 июля состоялось общее собрание трудового коллектива, где было принято решение сформировать переговорную группу с руководителями и владельцами издания. В редакции было объявлено предзабастовочное состояние. По словам М.Скорик, 1 августа коллектив решил осветить сложившуюся ситуацию на страницах газеты, однако по приказу генерального директора ООО “Украинские медиа-ресурсы” Дениса ДЕНИСЕНКО печать очередного издания была остановлена.

27 июля работники редакции газеты направили коллективное письмо Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, руководителю Секретариата Президента Виктору БАЛОГЕ, председателю партии НСНУ Вячеславу КИРИЛЕНКО и заместителю председателя Секретариата Президента Роману БЕЗСМЕРТНОМУ.

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