ЦИК утвердила список кандидатов в народные депутаты от ПСПУ

Центральная избирательная комиссия утвердила список кандидатов в народные депутаты от Прогрессивной социалистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

ЦИК утвердила список кандидатов от ПСПУ в количестве 330 человек. За такое решение проголосовали 11 членов ЦИК, 4 воздержались.