ЦИК утвердила список кандидатов в народные депутаты от ПСПУ
17:46, 09 августа 2007Политика
696 0
Всего в списке 330 человек
Центральная избирательная комиссия утвердила список кандидатов в народные депутаты от Прогрессивной социалистической партии Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК.
ЦИК утвердила список кандидатов от ПСПУ в количестве 330 человек. За такое решение проголосовали 11 членов ЦИК, 4 воздержались.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter