Целитель – Януковичу: главное не переусердствовать
Турбаза, на которой долечивается премьер (фото)
Премьер-министр Виктор Янукович отдыхает на самой роскошной турбазе Алтая "ТурСиб", которая расположена в сосновом бору на реке Катунь, в Чемальском районе республики Алтай.
Администратор "ТурСиба" подтвердила, что человек с таким именем, действительно отдыхает на этой турбазе.
|Дом на турбазе "Турсиб". Фото с сайта altaitursib.ru
"Алтай - это уникальная мировая здравница, местные лечебные методики разрабатывались и проверялись веками. В частности панты марала - это одно из лучших средств для укрепления мужской силы, помогает это и сращиванию костных тканей. Так что колено премьеру подлечить удастся", - рассказал "Сегодня" специалист в области нетрадиционной медицины, президент Академии безопасного развития человечества Виталий Малюк.
"Наверняка, в процедуры Виктора Федоровича включены и экологически чистые горные травы, которыми так богат Алтай. В любом лечении главное - не переусердствовать: от перевозбуждения нервной системы может случиться гипертонический криз. Но, насколько мне известно, алтайские лекари за этим очень четко следят", - добавил ученый.
|Интерьер домов турбазы "Турсиб"