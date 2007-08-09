Почему Цушко, Рудьковский и Шуфрич должны уйти в отставку

Бывший заместитель председателя СБУ, экс-заместитель министра внутренних дел, а в настоящее время кандидат в народные депутаты от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Геннадий МОСКАЛЬ считает, что министры внутренних дел Василий ЦУШКО, транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ и министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ должны уйти в отставку, потому что скомпрометировали себя в этих должностях.

Об этом Г.МОСКАЛЬ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Г.МОСКАЛЯ, он не хотел бы останавливаться только на техногенных катастрофах, которые в последнее время возникают в Украине, а хотел бы обратить внимание на отдельные действия указанных лиц.

Говоря о Н.ШУФРИЧЕ, Г.МОСКАЛЬ отметил, что блок НУ-НС обратился к прокурору Черкасской области с требованием «все-таки возбудить» уголовное дело по факту подкупа Н.ШУФРИЧЕМ избирателей во время избирательной кампании 2002 года. (7 июня 2005 года прокуратура Черкасской области возбудила уголовное дело по факту подкупа избирателей на довыборах в 2002 году народного депутата в округе №201. По результатам этих довыборов Н.ШУФРИЧ стал народным депутатом – УНИАН.)

Г.МОСКАЛЬ также заявил, что Н.РУДЬКОВСКИЙ в должности министра транспорта и связи лично давал указания руководству “Криворожстали” и Одесского морского порта, чтобы эти предприятия по демпинговым ценам продавали продукцию фирмам, которые находятся в оффшорных зонах, и отношение к которым имеет брат Н.РУДЬКОВСКОГО Сергей. При этом Г.МОСКАЛЬ пояснил, что полиция Мюнхена по этому поводу обращалась в Национальное центральное бюро Интерпола в Украине, однако, по имеющейся у него информации, соответствующие меры приняты не были.

Кроме того, Г.МОСКАЛЬ заявил, что за период руководства МВД Василием ЦУШКО в Украине увеличилось количество как общих преступлений, так и количество тяжких и особо тяжких преступлений, а также количество дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

По словам Г.МОСКАЛЯ, МВД сегодня в известной мере искажает информацию о состоянии преступности в стране.

Г.МОСКАЛЬ считает, что В.ЦУШКО фактически самоустранился от исполнения обязанностей министра внутренних дел, а заявления отдельных политиков от коалиции о том, что якобы В.ЦУШКО отравили, не подкреплены никакими фактическими доказательствами.

«За то, что он (ЦУШКО – УНИАН) руководит министерством из кровати, его прозвали лежащим полицейским», - сказал Г.МОСКАЛЬ, отметив, что нынешние проблемы МВД заключаются в отсутствии качественной законодательной базы и профессионального руководства.

При этом Г.МОСКАЛЬ выразил убеждение, что руководить вышеуказанными министерствами должны профессионально подготовленные люди. Вместо этого, вместо них на должности руководителей МЧС, МВД и Минтранссвязи были назначены «абсолютно непрофессиональные люди, которые, кроме политической трескотни, ничего не делали», считает Г.МОСКАЛЬ.