Шуфрич говорит, что можно просто нажать - и никаких выборов

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ убежден, что для отмены депутатской неприкосновенности не нужно проводить досрочные выборы, поскольку это решение парламент может принять в любой момент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ШУФРИЧ сказал во время посещения Волыни.

«Для того чтобы снять депутатскую неприкосновенность, не нужно проводить никаких выборов – очередных или внеочередных», - сказал он.

Н.ШУФРИЧ отметил, что на каждой сессии могут быть проголосованы соответствующие изменения, но ВР V созыва не голосовала за отмену депутатской неприкосновенности и имеет на это право.

Он убежден, что сегодня в любую минуту можно принять такое решение, поскольку соответствующий законопроект прошел все экспертные оценки Конституционного суда Украины.

«Приглашаю всех депутатов, кто об этом говорит, в зал ВР… сесть и нажать за снятие депутатской неприкосновенности 300 голосов», - сказал Н.ШУФРИЧ, отметив, что после этого можно «не словом, а делом», с чувством выполненного гражданского или политического долга идти к людям.

По его убеждению, сегодня по поводу депутатской неприкосновенности проводится «очередной обман людей». «Как раз те, кто сейчас требует снятия депутатской неприкосновенности, за нее не голосовали. И Вячеслав КИРИЛЕНКО, который показывал расписку, что он снимает с себя депутатскую неприкосновенность, сам не голосовал за этот проект 18 января 2001 года», - заверил Н.ШУФРИЧ. Он отметил, что лично голосовал за отмену депутатской неприкосновенности 18 января 2001 года и голосовал за отмену неприкосновенности депутатов местных органов власти.