Шуфрич говорит, что можно просто нажать - и никаких выборов
Министр не понимает, зачем усложнять
Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ убежден, что для отмены депутатской неприкосновенности не нужно проводить досрочные выборы, поскольку это решение парламент может принять в любой момент.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ШУФРИЧ сказал во время посещения Волыни.
«Для того чтобы снять депутатскую неприкосновенность, не нужно проводить никаких выборов – очередных или внеочередных», - сказал он.
Н.ШУФРИЧ отметил, что на каждой сессии могут быть проголосованы соответствующие изменения, но ВР V созыва не голосовала за отмену депутатской неприкосновенности и имеет на это право.
Он убежден, что сегодня в любую минуту можно принять такое решение, поскольку соответствующий законопроект прошел все экспертные оценки Конституционного суда Украины.
«Приглашаю всех депутатов, кто об этом говорит, в зал ВР… сесть и нажать за снятие депутатской неприкосновенности 300 голосов», - сказал Н.ШУФРИЧ, отметив, что после этого можно «не словом, а делом», с чувством выполненного гражданского или политического долга идти к людям.
По его убеждению, сегодня по поводу депутатской неприкосновенности проводится «очередной обман людей». «Как раз те, кто сейчас требует снятия депутатской неприкосновенности, за нее не голосовали. И Вячеслав КИРИЛЕНКО, который показывал расписку, что он снимает с себя депутатскую неприкосновенность, сам не голосовал за этот проект 18 января 2001 года», - заверил Н.ШУФРИЧ. Он отметил, что лично голосовал за отмену депутатской неприкосновенности 18 января 2001 года и голосовал за отмену неприкосновенности депутатов местных органов власти.