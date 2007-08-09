Томенко хочет знать, чем обеспечены предвыборные обещания

Член БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что все субъекты избирательного процесса должны рассказать, за счет каких средств они намерены выполнять свои социальные обещания после выборов.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Как только все субъекты избирательного процесса будут зарегистрированы, нужно начать общую серьезную дискуссию о том, какие социальные проекты и каким образом будут выполнены», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По словам Н.ТОМЕНКО, проанализировав социальные программы всех субъектов избирательной кампании, можно сделать вывод, что они поддерживают социальные инициативы БЮТ образца 2005 года. В частности, по его словам, это касается инициативы Партии регионов об увеличении помощи при рождении ребенка. Н.ТОМЕНКО напомнил, что БЮТ еще до выборов зарегистрировал законопроект, касающийся этого вопроса, однако поддержки со стороны коалиции он не нашел. При этом во время выборов, отметил Н.ТОМЕНКО, эта «идея стала очень модной и интеллектуальной». Он напомнил, что после объявления проведения выборов Партия регионов предлагает за рождение второго ребенка выплачивать – 25 тыс. грн., при рождении третьего – 50 тыс. грн. «Но нужно быть последовательными и честными по отношению к нашим гражданам», - сказал Н.ТОМЕНКО. По его словам, вопрос о помощи при рождении ребенка регулируется Законом «О государственной помощи семьям с детьми», который предусматривает, что помощь при рождении ребенка должна составлять 22,6 размеров прожиточного минимума. Если выполнять этот закон, по словам Н.ТОМЕНКО, то сегодня с 1 апреля на ребенка нужно выплачивать почти на 2 тис. грн. больше чем есть сегодня. “Для нас важно убедить правительство ЯНУКОВИЧА выполнять то, что сегодня есть”, - сказал он.

При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что всеми политическими силами поддерживается сегодня идея необходимости повышения заработной платы и пенсии, хотя еще во время формирования бюджета на текущий год предложения БЮТ по этому вопросу были отклонены. Н.ТОМЕНКО отметил, что по подсчетам экспертов стоимость социальных обещаний Партии регионов составляет 60 млрд.грн.

«Один из парадоксов правительства ЯНУКОВИЧА заключается в том, что до выборов в бюджете не было ни копейки на реализацию социальных программ и социальных льгот. Так где же через месяцы найдутся 60 млрд.грн.?», - спросил он.