Блок НУ-НС опубликовал предвыборную программу

Официальный сайт блока Наша Украина – Народная Самооборонаобнародовал предвыборную программу блока. Приводим текст программы:

НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:

І. Создать подотчетное гражданам правовое государство.

Наша власть будет работать ради людей, а не политиков.

ІІ. Объединить нацию через духовное возрождение.

Украинские традиции и духовные ценности цементируют страну.

ІІІ. Воплотить новую экономическую стратегию.

Современные технологии, базированные на знаниях, и личный успех каждого обеспечат достойное место Украины в мире.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАШЕЙ ЦЕЛИ:

1. Очистим власть и наведем порядок:

Упраздним депутатскую неприкосновенность: закон – один для всех

Ликвидируем депутатские привилегии: бесплатные квартиры, отдых и лечение в элитных заведениях, авиаперелеты

Создадим национальное антикоррупционное бюро, которое проверит соответствие расходов высокопоставленных должностных лиц задекларированным доходам

Очистим правосудие. Ведем институт выборных мировых судей. Создадим независимую Судебную палату для переаттестации всех судей и проверки соответствия их доходов имущественному состоянию

Обеспечим финансовую самодостаточность территориальных обществ

Законодательно закрепим подотчетность органов государственной власти и местного самоуправления. Обеспечим общественную экспертизу и публичную оценку выполнения партиями предвыборных обязательств

Деполитизируем милицию. Улучшим материально-техническое состояние патрульно-постовой службы и увеличим должностные оклады ее сотрудников, которые охраняют общественный порядок. Следственный изолятор не будет местом истязаний и нарушений прав гражданина

Создадим до 2010 года профессиональную армию, которую обеспечим современным оружием, в первую очередь отечественного производства

2. Сосредоточим внимание на потребностях человека:

Увеличим в 2008 году помощь при рождении первого ребенка до 12 000 грн., второго, – до 15000 грн. и каждого следующего – до 25 000 грн.

Для многодетной семьи размер ежемесячной помощи на ребенка в возрасте до 6 лет вырастет в полтора раз – до 235 грн., от 6 до 18 лет – вдвое, до 298 грн.

Ликвидируем пенсионную «уравниловку» – за счет высшего трудового коэффициента увеличим пенсии в среднем на 35%. Упраздним "льготные" пенсии депутатам и министрам

Минимальная зарплата в 2008 году вырастет до 600 грн., а средняя – до 2 100 грн.

Зарплаты в бюджетной сфере образования, науки, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, социальных работников, военнослужащих, стражей порядка вырастут в среднем на 58% после полного внедрения в 2008 году Единой тарифной сетки

Обеспечим справедливые коммунальные тарифы. Граждане не будут платить за газ дороже, чем стоит его добыча в Украине

До 2010 года покончим с очередью военнослужащих на жилье

Сделаем более доступным социальное жилье путем беспрепятственного выделения земельных участков для его массового строительства

3. Обеспечим конкурентоспособность Украины, защитим частную собственность:

Завершим вступление Украины в СОТ, что принесет дополнительные 25 млрд. грн. в государственный бюджет на протяжении 5 годов. Создадим зону свободной торговли и упростим визовый режим с Европейским Союзом

Уменьшим энергетическую зависимость страны через новые технологии, диверсификацию импорта энергоносителей, использования альтернативных источников энергии

В 2008 году примем Налоговый кодекс, которым с 2009 года установим простые и понятные правила уплаты налогов. Ликвидируем налоговую милицию

Ликвидируем коррупционные схемы возмещения НДС. Упростим администрирование, упраздним налоговую накладную и снизим ставку НДС до 17%

Сохраним упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса

Вместо всех начислений на фонд оплаты труда с 2008 года внедрим единственный социальный налог, который поэтапно уменьшим до 20%

Внедрим справедливый налог на богатство и роскошь, который наполнит местные бюджеты

Вдвое уменьшим количество разрешений и проверок для предпринимателей, сократим количество контролирующих органов. Обеспечим уровни для всех правила конкуренции

Со странами, где работают граждане Украины, будут заключены соглашения о защите их социальных и трудовых прав

Создадим отдельный визовый режим для жителей пограничных территорий в рамках трансграничного сотрудничества

Привлечем инвестиции в строительство современных автодорог, стадионов, спортивных сооружений и создадим новые рабочие места во время подготовки и проведения ЕВРО-2012

4. Утвердим здоровый образ жизни:

Наведем порядок в здравоохранении: обеспечим доступные и качественные лекарства, внедрим обязательное государственное медицинское социальное страхование и обеспечим на протяжении 5 лет каждую семью семейным врачом

В 2009 году будет открыта «Детская больница будущего», которая будет спасать жизнь и здоровье детей, которых до сих пор считали обреченными

Остановим алкоголизм и детское курение: запретим массовую рекламу алкогольных и табачных изделий, усилим ответственность за продажу спиртного и сигарет детям. Ограничим распространение азартных игр, оградим от них детей

Создадим достойные условия жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями. Оборудуем каждое государственное учреждение пандусами и другими спецсредствами

Прекратим позорную практику уничтожения скверов и парков в городах

5. Повысим доступность образования, сделаем науку государственным приоритетом:

Вернем престиж знаний. Уничтожим взятки при поступлении в вуз через обязательность внешнего тестирования

Поднимем до 1064 грн. стипендии для сирот, которые являются студентами вузов или учениками профтехучилищ

Обеспечим льготы на междугородный проезд для школьников и студентов на весь год

Будем стимулировать создание новых детских садиков, в т.ч. частных. Дошкольное образование обеспечит каждому ребенку владение украинским языком и изучение народных традиций

Увеличим финансирование научных исследований до европейских стандартов – не менее 2% ВВП

Возобновим реальную выборность руководителей вузов и научных учреждений

6. Обеспечим культурное и духовное возрождение Украины:

Защитим нашу идентичность – украинский язык и культуру, сформируем единое информационное пространство страны

Обеспечим развитие языков и культур всех меньшинств, которые проживают в Украине. Никто не будет испытывать языковых притеснений

Вдвое увеличим финансирование музеев и библиотек, обеспечим их техническое переоборудование и обновление фондов. Поддержим отечественные театр, кино и изобразительное искусство.

Будем стимулировать развитие отечественной книжки и возобновить сеть распространения книг – в каждом городе до 2009 года опять будет книжный магазин

Гарантируем соблюдение свободы вероисповедания и почтительное отношение к стремлению миллионов граждан относительно утверждения единственной поместной православной церкви

7. Возродим украинское село:

Обеспечим прозрачную регистрацию прав собственности на землю, право свободно распоряжаться ею и сохранение ее для будущих поколений. Введем криминальную ответственность за преднамеренное повреждение плодородного слоя земель

Упростим процедуры приватизации для владельцев разделенных на паи земельных наделов. Уменьшим налог на земельное наследство для крестьян

Внедрим помощь в размере 20 000 грн. и социальное жилье для выпускников вузов, которые будут работать не менее 3 лет в сельской местности

Сельский учитель, врач, работник культуры и социальной сферы ежемесячно дополнительно получит 20% оклада

Каждой сельской амбулатории или фельдшерско-акушерскому пункту обеспечим автомобиль

Каждый школьник в сельской местности, которому до школы более 3 км., будет добираться на школьном автобусе

До 2010 года каждая сельская школа будет подключена к сети Интернет

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Убеждены, что наши люди достойны европейских стандартов жизни.

Залогом эффективной власти является активная гражданская позиция каждого и реальна подотчетность политиков перед гражданами. Именно поэтому принцип «Воля народа – закон для политиков» станет основополагающим в новой Конституции, которую примет народ.

Объединив под проводом Президента Украины усилия демократических сил, наведем порядок в стране и вернем людям право на достойную жизнь.