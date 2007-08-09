У Ющенко ждут, когда Азаров скажет ”б”

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Виктор БОНДАРЬ называет предвыборной агитацией заявления первого вице-премьер-министра, министра финансов Николая АЗАРОВА об успехах нынешнего правительства.

Об этом говорится в комментарии В.БОНДАРЯ, переданном УНИАН пресс-службой Президента Украины.

В.БОНДАРЬ отметил, что начало избирательной кампании не должно влиять на реальность восприятия правительственными чиновниками социально-экономической ситуации в стране. «Вместо дискуссий с главой государства, который как гарант соблюдения прав и свобод граждан Украины обращает внимание Кабинета министров Украины на ненадлежащее выполнение им своих обязанностей, украинское правительство должно было бы провести серьезную работу над ошибками», – отметил В.БОНДАРЬ.

«Мы ждем от правительства плодотворной и конструктивной работы. А пока мы видим только попытки оправдания своих ошибок», – подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента Украины.

Он отметил, что особенно удивляет реакция правительства на заявления Президента о динамике ухудшения социального положения граждан. Правительство не опровергло по существу ни одной цифры, вместо этого нашло «виновных» – предыдущие правительства.

Как пример, отметил В.БОНДАРЬ, Н.АЗАРОВ, критикуя демократические правительства в 2005 году, абсолютно обходит тему макроэкономических показателей января-августа 2006 г., когда при правительстве Юрия ЕХАНУРОВА была возобновлена положительная динамика ВВП. Фактически, в 2006 году правительство Виктора ЯНУКОВИЧА только воспользовалось плодами работы Кабмина Ю.ЕХАНУРОВА.

С другой стороны, говоря «а», правительство должно было бы сказать и «б». Если уж речь идет о падении роста ВВП в 2005 году, по сравнению с 2004 годом, то надо говорить и о другом: по сравнению с 2004 годом, в 2005-м доходы государственного бюджета составили в 1,6 раза больше. А это значит, что в 2004 году ВВП рос в отдельно взятых карманах олигархов, подчеркнул В.БОНДАРЬ.

К тому же, отметил он, не свидетельствуют в интересах членов команды В.ЯНУКОВИЧА и упреки относительно «проедания» средств от продажи «Криворожстали». При правительстве В.ЯНУКОВИЧА в 2004 году «Криворожсталь» была продана за 4 млрд. грн., а после прихода к власти Президента Виктора ЮЩЕНКО госбюджет получил за предприятие 24 млрд. грн.

«Господин АЗАРОВ и пресс-служба КМУ твердят о положительных оценках правительства международными структурами, но при этом ссылаются только на выводы Всемирного банка относительно борьбы с бедностью. Эти выводы базируются, в том числе, и на достижениях предыдущих правительств. В то же время почему-то стыдливо замалчиваются другие оценки ситуации в Украине, которые касаются непосредственно нынешнего правительства, и являются менее снисходительными к нашим правительственным чиновникам», – заметил В.БОНДАРЬ.

Он напомнил, что только на протяжении минувшей недели в прессе были распространены несколько заявлений представителей Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Агентства США по международному развитию (USAID) и ни один из них не отмечал позитивов в работе правительства.

Так, напоминает В.БОНДАРЬ, председатель украинского представительства МВФ Джеффри ФРЕНКС резко раскритиковал правительство за высокий уровень инфляции и административное вмешательство в ценообразование. А главное – четко было заявлено об отсутствии каких-либо сдвигов после возвращения в 2006 г. В.ЯНУКОВИЧА в Кабмин к проведению реальных структурных реформ. Представителем МВФ также отмечено возвращение к бывшей непрозрачной практике проведения приватизации. Не получила одобрения и политика чрезмерных иностранных заимствований, заметил заместитель главы Секретариата Президента.

По его словам, Международный банк реконструкции и развития отметил, что в Украине один из самых высоких уровней инфляции среди стран с переходной экономикой (3,6% за два последних месяца и 5,5% за семь месяцев текущего года), которая негативно влияет на экономические процессы в стране и нивелирует увеличение зарплат.

«АЗАРОВ рассказывает нам о небывалых успехах правительства, а по итогам июля инфляция в Украине составила 1,4%, а не прогнозируемые ранее Министерством экономики 0-0,5%. По итогам 7 месяцев 2007 года потребительская инфляция уже составила 5,5% при годовом прогнозе правительства в 7,5%. Такой рост цен и уровень инфляции свидетельствует о системных просчетах правительства», – отметил В.БОНДАРЬ.

Он отметил, что уже сейчас понятно: правительство не укладывается в предусмотренные бюджетом показатели инфляции (7,5%). Эксперты считают, что годовой прогноз индекса цен необходимо пересмотреть в сторону увеличения почти вдвое. То есть, без учета роста цен на услуги ЖКХ инфляция достигнет 10,5-11%, а с учетом подорожания коммунальных услуг – все 13%.

По мнению В.БОНДАРЯ, такая ситуация может стать негативным сигналом для иностранных инвесторов. Ведь несоблюдение правительством прогноза одного из ключевых макропоказателей свидетельствует о том, что правительство не контролирует экономические процессы. Это, а также попытки нерыночного регулирования, создают очень непривлекательный инвестиционный вид страны.

«И это не единственное в деятельности правительства, что противоречит национальным интересам Украины. Деятельность известного всем высокопоставленного должностного лица в должности министра транспорта начинает угрожать авторитету Украины как ведущему транзитному государству», – отметил В.БОНДАРЬ.

Заместитель главы Секретариата Президента также отметил, что правительство использует тезис о росте ВВП «как заклинание, которое якобы спасет социально-экономическую ситуацию». Но благосостояние населения не измеряется ростом ВВП.

«В настоящее время в мире существует несколько методик, которые отражают объективный уровень развития того или другого общества и в ни одну из них не входит абсолютный показатель роста ВВП. Для таких целей используются показатели реального роста доходов населения, уровень детской смертности, уровень заболеваемости туберкулезом и СПИДом. О каких успехах правительства в социальной сфере может идти речь, если в Украине зафиксированы наивысшие темпы распространения СПИДа, а количество населения сокращается на 20–30 тысяч ежемесячно?

К тому же, любой экономист, даже студент-второкурсник понимает, что роста ВВП невозможно достичь за два месяца работы, поскольку для достижения позитивной динамики в росте внутреннего продукта необходима длительная системная работа. Поэтому текущий рост ВВП не является следствием политики правительства в текущем периоде, а только отражает успеваемость работы правительств на протяжении предыдущих полутора-двух лет. Поэтому, нынешний рост ВВП является совсем не заслугой нынешнего правительства, а иллюстрирует достижение предыдущих двух, которым удалось два года назад переломить неблагоприятные тенденции в экономике, порожденные невзвешенной политикой правительства в 2004 году», – заметил В.БОНДАРЬ.

«АЗАРОВ, как он сам сказал, не хочет идти в отпуск, чтобы агитировать за Партию регионов. Конечно, потому что он агитирует за нее, находясь в своей должности. Поэтому никак иначе, кроме как предвыборной агитацией, такие заявления назвать и воспринимать нельзя», – резюмировал заместитель главы Секретариата Президента Украины.