В Киев привезли вышиванки для Анны Герман (фото)

9 августа жительница Жолковского района Львовской области Мария Зинчук привезла в Киев вышиванку, которую она вышила для Анны Герман, сообщает пресс-служба Партии регионов. Вышиванку для Анны Герман привезли несколько дней назад и женщины из Винницкой области. Но если львовская рубашка вышита красными и черными нитями, то винницкая – синим на белом полотне.

На вопрос, как она трактует такие знаки внимания, и что могут означать эти подарки без повода, народный депутат от Партии регионов Анна Герман ответила: «Думаю, что люди из Галичины, с Подолья таким способом подают выражают расположение к Партии регионов. Они дают понять, что им чужды настроения раздела, что Украина для всех – одна. Я так читаю эти сигналы».

А на вопрос: “Может, люди хотят, чтобы Вы выбрали вышиванку, как Юлия Тимошенко?”, Анна Герман ответила так: “Знаете, я не должна подчеркивать свою украинскость национальным костюмом. Никто и так никогда не сомневался, что я правильно произношу слово «команда».