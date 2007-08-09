На что Луценко сменял место Омельченко в списке

Экс-мэра Киева Александра Омельченко взяли в избирательный список "Нашей Украины – Народной самообороны" для того, чтобы привлечь на выборах голоса 19% киевлян.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на блог лидера блока "Наша Украина – Народная самооборона" Юрия Луценко.

На несколько вопросов о появлении в списке фамилии Омельченко, Луценко ответил:

"Понимаете, в Киеве живут не только убежденные "помаранчевые". 19% киевлян в основном старшего возраста в июне поддерживали А.А.О.".

"Я хочу достучаться и до них, чтобы вместе собрать голоса, необходимые НУ-НС для досрочных выборов в Киеве", - добавил он.

Кроме того, Луценко заметил: "Я Омельченко вам не в мэры предлагаю, я хочу максимальной концентрации анти-космических голосов на выборах в ВР".

По мнению лидера блока, "при всех ошибках Омельченко, без него не было бы ни революции, ни возможности изменений в Киеве".

"Я же вам его не предлагаю в мэры. Хотя он сегодня №1 среди возможных кандидатов. Я говорю об объединении усилий ради перевыборов в столице", - добавил он.