Генпрокуратура бросит на выборы лучших из лучших

Исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Сергей Винокуров поручил прокурорам АР Крым, областей, городов Киев и Севастополь создать рабочие группы из числа наиболее опытных работников отраслевых управлений и отделов для срочного реагирования на нарушения закона и принятия решений в соответствии с действующим законодательством. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Также прокуроры получили указание брать на личный контроль руководством прокуратур областного уровня рассмотрение заявлений и обращений о нарушении избирательного законодательства, и своевременно реагировать на факты нарушений прав и свобод граждан органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также правоохранительными органами, в частности при рассмотрении обращения избирательных комиссий, их отказа принимать меры к прекращению нарушений законодательства.

Поручение выдано с целью обеспечения неуклонного соблюдения требований избирательного законодательства при проведении внеочередных выборов народных депутатов Украины, и недопущения дестабилизации в государстве.