Мороз будет добиваться, чтобы все пенсионеры голосовали на дому

Соцпартия будет настаивать на предоставлении права голосования на дому всем гражданам пенсионного возраста без предоставления ними медицинских справок.

"В Украине около семи миллионов лиц достигли возраста 60-65 лет, это большой процент граждан", - отмечается в сообщении пресс-службы СПУ.

"Медицинская справка, в данном случае, является нарушением личных прав граждан, тем более, что нельзя корректировать законы в выгодный для некоторых политических сил способ. Голосование на дому станет мощнейшей моделью фальсификаций на этих выборах", - подчеркивают в партии.

В сообщении напоминается, что "ЦИК не смогла утвердить форму заявления избирателей, в котором они просят предоставить право голосовать на дому".

"Центризбирком намеревается возвратиться к рассмотрению данного вопроса в ближайшее время", - рассказал член ЦИК Александр Чупахин.

"Самая большая дискуссия развернется вокруг обязанности избирателя прибавлять к заявлению медицинский документ, который подтверждает неспособность передвигаться", - добавляется в сообщении СПУ.

Социалисты считают, что "это откровенное нарушение прав человека и попытка игнорировать норму закона о выборах, которая мешает отдельным политическим силам фальсифицировать результаты волеизъявления 30 сентября".

Украинская правда