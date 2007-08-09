К Лавриновичу обратились уже 45 партий

В течение первой недели после начала избирательной кампании в Министерство юстиции обратилось 45 из 141 партии, зарегистрированной в Украине, с заявлениями о заверении уставов и свидетельств о регистрации партии для участия во внеочередных парламентских выборах 30 сентября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

По данным министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА, по состоянию на 18.00 8 августа Министерство юстиции уже заверило копии уставов и свидетельств о регистрации 35 политическим партиям. Еще 10 заявлений о заверении копий находятся на рассмотрении.

Министр напомнил, что пунктом 2 части первой статьи 58 Закона Украины „О выборах народных депутатов Украины” устанавливается, что Центральная избирательная комиссия регистрирует кандидатов в депутаты, включенных в избирательный список партии (блока), при условии получения копий свидетельства о регистрации партии (партий, входящих в блок) и ее устава (уставов партий, входящих в блок), заверенных Министерством юстиции.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что процесс заверения продлится до последнего дня подачи политическими партиями и блоками документов на регистрацию списков кандидатов в народные депутаты Украины.

Министр юстиции также напомнил, что в соответствии с частью второй статьи 10 Закона Украины „О выборах народных депутатов Украины” кандидатов в депутаты может выдвигать партия, которая зарегистрирована в установленном законом порядке не позднее 365 дней до дня выборов, или избирательный блок партий при условии, что все партии, входящие в его состав, зарегистрированы не позднее 365 дней до дня выборов.