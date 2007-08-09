Кучма празднует 69-летие на острове

Сегодня экс-президент Леонид Кучма празднует свое 69-летие. Празднование будет проходить в семейном кругу на итальянском острове Сардиния - один из самых дорогих и фешенебельных курортов Средиземноморья. Газета "Сегодня" пишет о том, что и его жена - Людмила Николаевна, и дочь - Елена, и зять - миллионер Виктор Пинчук, и внуки - Роман и Катя, уже находятся на острове с Леонидом Кучмой. Помимо родных, на день рождения приедет и экс-президент Польши - друг Виктора Пинчука - Александр Квасьневский.

Другие ближайшие друзья экс-президента на Сардинию не собираются. Будут презентовать свои поздравления в телефонном режиме. "Конечно, буду поздравлять но, к сожалению, только по телефону, потому что он находится в Италии, а мы тут", - заявил изданию известный артист Ян Табачник. Подарок он еще не подготовил, заверив, что покупать будет по приезду именинника. То же рассказал и Дмитрий Табачник.

В родном селе экс-президента Чайкино на Черниговщине уже заготовили поздравительную телеграмму, которую глава местного сельсовета Людмила Стуканова сегодня отправила в фонд Кучмы "Украина". Никаких особых торжеств в селе по поводу именин знаменитого земляка проводить не планируют.

Кучма проводит с семьей отдых и "гуляет" свой день рождения на Сардинии уже в третий раз, отмечает газета. Это один из самых дорогих курортов Средиземноморья, который облюбовали и российские богачи. Двухнедельный отдых на этом острове в пятизвездочном отеле, по данным турагентств, обойдется от 5 до 20 тысяч евро на человека. Олигархи часто арендуют для себя и семьи целые гостиницы на лето и обходится им это в полмиллиона евро.

По материалам "Сегодня"