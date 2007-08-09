Сын Порошенко попал в ДТП

Алексей Порошенко, старший сын экс-секретаря СНБО Петра Порошенко, во вторник попал в ДТП. В три часа дня на трассе Рени-Одесса в 73 км от Одессы автомобиль «Субару» на скорости выскочил на встречную полосу, а затем в кювет, где и перевернулся. Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на свои источники в Одесском ГАИ. Они рассказали, что в машине Порошенко-сына находились еще 2 человека.

Пассажиры "Субару" (машина сильно повреждена) отделались легкими телесными повреждениями. У всех были гематомы и кровоподтеки на лице, плечах, предплечьях. Алексей Порошенко к врачу одной из больниц области обратился сам. Там установили легкое сотрясение мозга, обработали ссадины и ушибы, оказали помощь.

Информацию источников в одесском ГАИ подтвердила Ирина Фриз, пресс-секретарь Петра Порошенко. По ее словам, Алексей возращался в Киев из Одесской области, где проводил свой отдых. "По дороге машину занесло и Алексей съехал в кювет. Никто не пострадал. Никакого столкновения с другой машиной не было. Автомобиль поврежден от удара в дерево", - сообщила Ирина. По ее словам, в одной из одесских больниц у Порошенко-сына врачи констатировали легкое сотрясение мозга. Однако состояние его здоровья сейчас в норме. Домой в Киев он пока не возвращался, но планирует это сделать в ближайшие дни.