Шуфрич дал указание восстановить памятник Ленину

В одном из сел Крыма коммунисты отстояли памятник Владимиру Ленину, который местные власти собирались демонтировать и сбросить в море.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Крымского республиканского комитета Компартии Украины, активистам КПУ удалось возвратить на прежнее место памятник Ленину в селе Оленевка Черноморского района АРК.

«Вандалы, среди которых находился сельский голова (Оленевки - УНИАН) Юрий ЩЕЛОК, были вынуждены отступить и вернуть памятник на прежнее место, где он стоял, в селе Оленевка», - сообщили коммунисты Крыма. Для защиты памятника В.Ленину коммунистам пришлось предпринять следующие действия:

- первый секретарь Черноморского райкома Компартии Виктор ДЕМУСЕНКО привязал себя к памятнику,

- прибывшая из Симферополя группа молодежи помогла местным коммунистам укрепить оборонительное кольцо вокруг приготовленного к потоплению монументу с привязанным к нему В.ДЕМУСЕНКО

- лидер коммунистов Крыма Леонид ГРАЧ даже связался по телефону с бывшим членом СДПУ(о), министром по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестором ШУФРИЧЕМ (коммунисты утверждали, что глава сельсовета Ю.ЩЕЛОК являлся членом СДПУ(о). Позже выяснилось, что Ю.ЩЕЛОК уже не имеет отношения к эсдекам и состоит в другой партии – УНИАН) и потребовал от него «немедленного возвращения памятника на место, а также проведения за счет МЧС соответствующих восстановительных работа».

«Н.ШУФРИЧ согласился и немедленно дал соответствующие указания. Сегодня с утра в селе Оленевка силами МЧС уже начато восстановление разрушенного памятника. Активную роль, обеспечивающую участие МЧС в этом процессе, сыграл заместитель министра МЧС Валерий БЕВЗ, кандидат в народные депутаты Украины от Коммунистической партии», - сообщает крымский Реском КПУ.

Кроме того, Л.ГРАЧ направил прокурору АРК Виктору ШЕМУКУ депутатское обращение, в котором, в частности, говорится, что «к моменту демонтажа памятника В.И. Ленину к месту действия прибыла группа тележурналистов, которые, по имеющимся сведениям, исполняли заказ для телевизионного канала «Дискавери». В связи с этим возникает предположение, что, осуществляя вандалистский акт разрушения памятника, ЩЕЛОК Ю.А. руководствовался определенными коммерческими интересами для создания подводного музея». В связи с чем Л.ГРАЧ попросил прокуратуру провести проверку данных фактов и принять соответствующие меры.

Как сообщал УНИАН, вчера была предпринята попытка сноса и утопления в море памятника В.Ленину. Коммунисты организовали протест.

По данным СМИ, решение о демонтаже памятника было принято три года назад, однако украинские дайверы решили организовать акцию - не допустить уничтожение бетонного памятника, а погрузить в море и разместить на так называемой подводной аллее вождей, где уже есть памятники Брежневу, Сталину и т.д. Ранее «утопленные» памятники являются всего лишь небольшими гипсовыми бюстами известных личностей, тогда как этот монумент имеет высоту два с половиной метра и создан из бетона, что позволит ему не разрушиться под водой в течение долгого времени.