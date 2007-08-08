Томенко напоминает о давней идее БЮТ давать депутатам по два срока

Один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО доволен, что идеи БЮТ об отмене депутатской неприкосновенности и обновлении депутатского корпуса находят все большую поддержку политических сил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, комментируя сегодняшнее заявление киевской организации Народной партии Владимира ЛИТВИНА в поддержку ограничения срока полномочий депутатов Верховной Рады Украины двумя сроками подряд.

«В 2004 году, когда Владимир ЛИТВИН был председателем Верховной Рады, за мою поправку к Закону «О выборах народных депутатов Украины», которая ограничивала срок пребывания депутата в Верховной Раде двумя подряд сроками полномочий парламента, проголосовали 156 депутатов. Но среди них тогда не было ни Владимира ЛИТВИНА, ни депутатов фракции Народной партии. Приятно, что сейчас политическая сила, которую возглавляет бывший спикер парламента, вернулся к поддержке этой идеи», - заявил один из лидеров БЮТ.

„Сегодня, когда в состав избирательных списков отдельных политических сил включаются именитые «политические пенсионеры», идея законодательного закрепления возможности обновления состава парламентариев опять становится актуальной”, - считает Н.ТОМЕНКО.

Он также напомнил, что именно БЮТ начал в парламенте V созыва сбор подписей за внесение в Конституцию изменений об отмене депутатской неприкосновенности. Тогда в повестку дня сессии вопрос не был включен, поскольку 150 подписей депутатов собрать не удалось. „В то же время, в нынешней избирательной кампании тему отмены депутатской неприкосновенности активно поддерживает и «Наша Украина». Поэтому можно надеяться, что следующий парламент наконец урегулирует и этот вопрос”, - сказал Н.ТОМЕНКО.