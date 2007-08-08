Чечетов: зачем депутату неприкосновенность и какая именно

Заместитель руководителя парламентской фракции Партии регионов в парламенте V созыва Михаил ЧЕЧЕТОВ считает, что народный депутат должен быть жестко защищен от преследований власти за политическую деятельность.

Об этом говорится в комментарии М.ЧЕЧЕТОВА, распространенном пресс-службой Партии регионов .

По словам М.ЧЕЧЕТОВА, в противном случае деятельность парламента будет сведена к нулю.

Комментируя намерения “помаранчевых” отменить депутатскую неприкосновенность, один из лидеров Партии регионов заявляет, что “оппозиция пытается за счет таких откровенно популистских шагов выстроить свою пиар-кампанию и повысить рейтинг на выборах”. По его мнению, возможно и нужно было бы пересмотреть объем депутатской неприкосновенности. “Но и в этом случае депутат однозначно должен быть защищен, когда он выступает с трибуны парламента, когда выражает какую-то политическую позицию. То есть, сугубо политическая деятельность депутата должна быть защищена. В противном случае, согласитесь, он просто не сможет жестко отстаивать ни интересы страны, ни интересы избирателей”, – убежден М.ЧЕЧЕТОВ.

В то же время он убежден, что депутатскую неприкосновенность относительно защиты других сфер деятельности народных избранников действительно стоит серьезно пересмотреть. “Партия регионов, как и наши оппоненты, тоже считает, что многое в этом вопросе стоит серьезно пересмотреть”, - отметил М.ЧЕЧЕТОВ, добавив, что при этом не нужно затрагивать защиту политической деятельности.

“Депутат высказывает принципиальную позицию, депутат остро критикует власть, особенно находясь в оппозиции, раскрывает ее недостатки. И если мы здесь заберем неприкосновенность, и депутат, который активно занимается политической деятельностью, будет лишен защиты, он очень быстро станет «беззубым». И тогда власть может вырасти до абсолютных размеров. Мы подобного развития событий, понятно, не хотим и не допустим”, – заявляет он.

М.ЧЕЧЕТОВ считает, что “сегодняшняя оппозиция постоянно демонстрирует политику двойных стандартов”. “Когда КУЧМА был при власти, наши нынешние оппоненты трубили на весь мир (в том числе и ЮЩЕНКО, и ТИМОШЕНКО, и возглавляемые ими БЮТ, и «Наша Украина»), что со стороны Президента КУЧМЫ идут попытки узурпации власти, и что нужно перейти к более демократической форме правления - к парламентской республике. А когда к их предложению прислушивались и действительно реализовали политреформу, случилось «горе большое» - они проиграли выборы и оказались не при власти. И теперь хором говорят, что, мол, давай все вернем назад, как было”, - сказал М.ЧЕЧЕТОВ.

Иначе говоря, считает он, “наши оппоненты постоянно пытаются все построить исключительно под себя, под свои желания и неразумные амбиции”. М.ЧЕЧЕТОВ заявляет, что то же происходит, когда речь идет о неприкосновенности. “Когда они были в оппозиции к Президенту КУЧМЕ, то на каждом углу кричали, что ни в коем случае нельзя депутатов неприкосновенности лишать. Сейчас, когда они фактически при власти, говорят обратное - давайте лишим...”, – напомнил он.