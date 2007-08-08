Мороз не видит в ”Украинском прорыве” никакого прорыва

Председатель Верховной Рады Украины V созыва, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что в предвыборной программе БЮТ «Украинский прорыв» нет никакого прорыва, а есть только «банальные предложения».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, отвечая на вопрос, чем СПУ и меткомбинат им. Ильича готовы ответить на «бютовский» «Украинский прорыв».

«Я читаю везде на биг-бордах - «Украинский нарыв» и думаю, в чем дело, что это такое. Я внимательно посмотрел предложения, которые называются высоким словом «прорыв», там нет ничего, кроме банальных предложений. Это не прорыв, - сказал А.МОРОЗ. - А вот комбинат Ильича (меткомбинат им. Ильича - УНИАН) - это прорыв».

В целом, глава СПУ заявил, что нужно обеспечивать взаимоотношения государства с аграрным сектором по примеру стран Европейского Союза. «И тогда мы увидим, что украинский аграрник может быть конкурентным», - сказал А.МОРОЗ.

По его словам, за сельхозпродукцию нужно платить столько, сколько она стоит. «Так тогда надо платить зарплату в другой сфере экономики такую, чтобы ему (человеку – УНИАН) было за что покупать. У нас неравноценные отношения в этом смысле», - сказал лидер СПУ.

Как сообщал УНИАН, 1 августа состоялась презентация разработанной БЮТ Программы стратегического развития Украины. Программа называется «Украинский прорыв: к справедливой и конкурентоспособной стране». Она состоит с 12 пунктов. Документ был принят на межпартийном съезде блока 5 августа как предвыборная программа БЮТ.