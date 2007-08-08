Мельниченко до сих пор лежит под капельницами

Состояние бывшего майора Госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, госпитализированного в конце июля с диагнозом “инсульт” улучшилось, однако врачи считают необходимым продлить процесс лечения в реанимации.

Как сообщается на персональном сайте Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, к такому выводу пришли сегодня на консилиуме врачи после очередного обследования состояния экс-майора.

В частности, в консилиуме принимали участие главный анестезиолог Украины, доктор медицинских наук, профессор Феликс ГЛУМЧЕР, главный невропатолог Украины, профессор Степан ВИННИЧУК, заведующий отделениям анестезиологии и реанимации Центральной городской клинической больницы Александр СЛУПСКИЙ, врачи Валентина ШМОРГУН и Алексей ШАМАЕВ, которые непосредственно лечат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Согласно предварительным прогнозам, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО будет находиться в реанимационном отделении Центральной городской клинической больницы по меньшей мере до следующего понедельника, т. е. 13 августа. Капельницы в ближайшие дни ему постепенно будут заменены таблетированными формами лекарств.

Врачи также считают, что обстановка реанимации не лучшим образом способствует процессу выздоровления и рекомендуют семье Н.МЕЛЬНИЧЕНКО подумать над его переводом и оздоровлением, возможно, за пределами Украины.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Н.МЕЛЬНИЧЕНКО был госпитализирован в Октябрьскую больницу Киева, где ему был поставлен диагноз «инсульт».

31 июля журналисту газеты "Сегодня" Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сказал, что инсульт у него произошел, когда он “для следователя ХАРЧЕНКО готовил вопросы для ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧА, МОРОЗА и ЛИТВИНА. Они должны были дать показания по поводу своих разговоров с КУЧМОЙ».