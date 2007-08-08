Киселев успокоил Мороза: его никто не списывал

Народный депутат V созыва от Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ убежден, что Социалистическая партия Украины будет представлена в парламенте нового созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Симферополе.

«Я убежден, что социалисты пройдут и в этот раз в Верховную Раду. МОРОЗ в парламент пройдет, и никто их не списывает», – сказал В.КИСЕЛЕВ, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве Партии регионов и СПУ.

В.КИСЕЛЕВ также отметил, что в список Партии регионов включали представителей других политических сил в порядке индивидуального членства. «МОРОЗУ тоже было предложено, и сказано, что мы предвыборный блок создавать не будем», – сообщил он.

При этом В.КИСЕЛЕВ выразил свое уважение А.Морозу. «Я очень уважаю этого человека. Он по жизни бьется, но не может достичь того, чего он достоин, в силу ряда обстоятельств и ситуаций… Я глубоко уважаю этого человека», – сказал В.КИСЕЛЕВ.