Партия регионов тоже стала в позу

Лидер Крымской республиканской организации Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ заявляет, что в партии исключают возможность создания широкой коалиции с участием блока «Наша Украина – Народная самооборона» или Блока Юлии Тимошенко в парламенте нового созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИСЕЛЕВ сказал на пресс-конференции в Симферополе,

Вместе с тем, В.КИСЕЛЕВ напомнил, что, по словам лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, сотрудничество между вышеназванными силами безусловно будет. «Мы все обречены работать, как бы оно не сложилось. Мы обречены работать, и я убежден, что по отдельным вопросам мы будем голосовать вместе. Это политика», – сказал В.КИСЕЛЕВ и отметил, что сотрудничество возможно при решении вопросов государственного значения, определяющих радикальные изменения.

«А широкая коалиция – я этого не допускаю. Даже речи не может быть о том, что будет широкая коалиция с кем-то из «помаранчевых», или с ТИМОШЕНКО, или с блоком НУ-НС. Это отметается, это априори неприемлемо. У нас разные идеологические платформы, программы. Ситуативные голосования будут, но широкой коалиции я не допускаю», – подытожил В.КИСЕЛЕВ.