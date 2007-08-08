В Секретариате сказали, сколько стоит один нардеп

Анализ сметы Верховной Рады на 2007 год свидельствует, что месячная прибыль народного депутата Украины составляет в среднем 23-24 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе, распространенном перед брифингом руководителя Службы обеспечения связей с ВР и Кабмином Яна БЕРНАЗЮКА в Секретариате Президента.

В частности, эта сумма состоит из следующих составляющих:

- должностной оклад народного депутата – члена комитета 6109 грн., с учетом премий и надбавок – 13,5-14,5 тыс. грн.; председателя подкомитета или комитета – 17 тыс. грн. Кроме того, ежемесячно каждый депутат получает и тратит по собственному усмотрению еще 10 тыс. грн. «на осуществление депутатских полномочий»;

- выступления на радио, телевидении, прессе – 5 тыс. грн. в год;

- городские, междугородные телефонные разговоры – 3555 грн., международные – 15 тыс. грн. в год;

- содержание помещений в избирательных округах для приема граждан – 1980 грн. в год;

- командировки помощников-консультантов – 4400 грн. в год;

- приобретение бумажно-канцелярских принадлежностей – 680 грн. год;

- бесплатный проезд народных депутатов Украины (сумма расходов не ограничена);

- обеспечение автотранспортом в пределах города Киева (с расчета 25 часов в месяц).

В смете предусмотрены и другие расходы на деятельность народного депутата (средства на обеспечение отдельным кабинетом с мебелью, компьютерной техникой и дополнительно – ноутбуком, на содержание помощников-консультантов, на публикацию авторских материалов в периодических изданиях, на прохождение зала официальных делегаций (VIP-залы), на обязательное государственное страхование жизни и здоровья и т. п). Сумма всех расходов Верховной Рады в 2007 году на одного народного депутата составляет 1,6 млн. грн.