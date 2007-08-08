Идти в отпуск у Мороза просто времени нет

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ не планирует идти в отпуск на период избирательной кампании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом А.МОРОЗ сказал сегодня журналистам в ходе рабочей поездки в Крыму.

А.МОРОЗ подчеркнул, что не имея возможности пойти в отпуск раньше, сейчас на это «просто времени нет».

«Все дело в том, что и в отпуске председатель парламента остается председателем парламента и обязан осознавать свою ответственность и действовать определенным образом», - отметил он. «Если это связано с активной кампанией, то, я думаю, мне хватит опыта вести ее в пределах закона», - подчеркнул А.МОРОЗ.

При этом председатель Верховной Рады Украины пообещал не «уподобляться некоторым политикам, которые отстаивают определенные политические силы».