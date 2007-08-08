Азаров говорит, что Янукович попал к таким врачам...

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ подтверждает, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ находится на Алтае, где проходит курс послеоперационной реабилитации с использованием методов нетрадиционной медицины.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.АЗАРОВА, возвращение В.ЯНУКОВИЧА в Украину ожидается в субботу или воскресенье.

Н.АЗАРОВ отметил, что В.ЯНУКОВИЧ не раз ему рассказывал о своих планах воспользоваться услугами нетрадиционной медицины. «Есть в Алтае такие лекари, которые искусно применяют методы восстановления после таких вот операций, достаточно сложных, а у него действительно была достаточно сложная операция и очень трудно идет восстановление», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ провел консультации со своими лечащими врачами и сейчас проходит курс нетрадиционного лечения. «Дай Бог, чтобы эта реабилитация прошла успешно», - отметил Н.АЗАРОВ, добавив, что сам более 10 лет назад прибегал к нетрадиционным методам лечения и убедился в их эффективности.

Вместе с этим, Н.АЗАРОВ не подтвердил информацию о том, что в ближайшее время планируется встреча В.ЯНУКОВИЧА и Президента РФ Владимира ПУТИНА, подчеркнув, что поездка В.ЯНУКОВИЧА в Россию связана исключительно с его лечением.