Донецкий губернатор не может работать ”на два двора”

Председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО исключает возможность своего назначения руководителем избирательного штаба какой-либо партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"Руководить штабом, во-первых, это надо желание и талант к этому еще, а во-вторых, работать "на два двора". Я не знаю, каким образом губернатору еще заниматься этим вопросом. Заниматься надо одним или другим", - сказал В.ЛОГВИНЕНКО.

По его мнению, если руководить и областью, и штабом, "начнешь отвлекаться туда, потеряешь то основное, ради чего ты дал согласие работать в этой должности". "Тем более, впереди зима. И непростая. Если люди, у которых есть желание и талант, пусть они реализуют себя", - заключил В.ЛОГВИНЕНКО.