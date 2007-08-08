Донецкий губернатор не может работать ”на два двора”
14:52, 08 августа 2007Политика
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Тем более, впереди зима. И непростая..."
|Владимир ЛОГВИНЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.
"Руководить штабом, во-первых, это надо желание и талант к этому еще, а во-вторых, работать "на два двора". Я не знаю, каким образом губернатору еще заниматься этим вопросом. Заниматься надо одним или другим", - сказал В.ЛОГВИНЕНКО.
По его мнению, если руководить и областью, и штабом, "начнешь отвлекаться туда, потеряешь то основное, ради чего ты дал согласие работать в этой должности". "Тем более, впереди зима. И непростая. Если люди, у которых есть желание и талант, пусть они реализуют себя", - заключил В.ЛОГВИНЕНКО.
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