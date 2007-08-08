Турчинов выследил Ахметова по ”косе” (фото)

Первый заместитель секретаря СНБО, первый заместитель председателя партии “Батьківщина” Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что против лидеров Блока Юлии Тимошенко уже используют грязные технологии.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Избирательная кампания только началась, а уже началось использование грязных технологий», - сказал А.ТУРЧИНОВ. При этом он продемонстрировал журналистам плакат, на котором изображена петля в форме русой женской косы. По его словам, распространение таких плакатов членами блока было зафиксировано, в частности, в Ривненской и Хмельницкой областях.

«Я констатирую, что это делается огромными тиражами», - сказал А.ТУРЧИНОВ, добавив, что членам стороны удалось установить, кто и где выдает и распространяет такие плакаты.

Он отметил, что плакаты вывозятся из Киева из офиса газеты «Сегодня», который находится на ул. Борщаговской, 152-б, и что эта газета принадлежит известному украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что вчера БЮТ обратился на этот счет в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел, «но пока еще мне неизвестно, приходили ли они в газету «Сегодня» и выясняли ли», - сказал он.

В то же время, он заверил, что БЮТ во время избирательной кампании не будет прибегать к использованию такого рода технологий против своих оппонентов, а будет проводить честную агитацию.

«Мы не будем заниматься "чернухой" в ответ», - отметил А.ТУРЧИНОВ.