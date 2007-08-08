Соратники Луценко отказались быть марионетками

Закарпатское областное отделение блока «Народная самооборона» прекращает свою деятельность из-за нежелания объединяться с “Нашей Украиной”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил 7 августа на пресс-конференции в Ужгороде руководитель Закарпатского областного штаба “Народной самообороны” Виктор ЩАДЕЙ.

По его словам, “объединение “Народной самообороны” в блок и, тем более, в единую партию с партией “Народный Союз Наша Украина” является нечестным шагом со стороны руководства организации по отношению к активистам и сторонникам НС. Ведь с самого начала создания организации лидеры «Народной самообороны» отмечали, что НСНУ дискредитирована коррупционными скандалами и нужно создать новую незапятнанную силу, чтобы демократически настроенным избирателям было за кого голосовать”.

В.ЩАДЕЙ отметил, что закарпатские члены «Народной самообороны» возмущены тем, что предыдущая риторика лидеров блока была обманом и технологическим проектом, направленным на увеличение рейтинга “Нашей Украины”, и в знак протеста против ситуации, когда все решения принимаются партийной верхушкой, областное отделение НС решило прекратить свою деятельность.

“Лучше вообще уйти из политики, чем быть марионеткой в таком циничном политическом фарсе” - отметил В.ЩАДЕЙ.

На вопрос корреспондента УНИАН, почему именно теперь принято решение о роспуске областной организации, В.ЩАДЕЙ объяснил, что последней каплей стало включение в список НУ-НС по квоте “Народной самообороны” бывшего мэра Киева Александра ОМЕЛЬЧЕНКО и слова Юрия ЛУЦЕНКО о том, что А.ОМЕЛЬЧЕНКО очень опытный руководитель.

“По такой логике следующим номером в списке скоро станет Леонид КУЧМА (экс-президент Украины) – у того еще больший опыт государственного управления”, - подытожил В.ЩАДЕЙ.