Мороз ждет отмашку Януковича
14:12, 08 августа 2007Политика
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To be or not to be
Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр Мороз не исключает внеочередного заседания парламента, если Кабинет министров внесет свои предложения по реализации решения Конституционного суда о неправомерности сокращения социальных выплат в государственном бюджете на 2007 г. Как передает "5 канал", именно вопрос реализации решения КС о соцвыплатах, по мнению А.Мороза, будет основным на внеочередном заседании парламента.
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