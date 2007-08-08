Мороз ждет отмашку Януковича

14:12, 08 августа 2007
Политика
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To be or not to be

Александр МорозПредседатель Верховной Рады Украины V созыва Александр Мороз не исключает внеочередного заседания парламента, если Кабинет министров внесет свои предложения по реализации решения Конституционного суда о неправомерности сокращения социальных выплат в государственном бюджете на 2007 г. Как передает "5 канал", именно вопрос реализации решения КС о соцвыплатах, по мнению А.Мороза, будет основным на внеочередном заседании парламента.

 

РБК-Украина

 

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