У силовиков начался сезон сбора компромата на БЮТ?

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ утверждает, что силовые структуры начали сбор компромата на оппозиционных политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, по словам А.ТУРЧИНОВА, в последнее время силовые структуры активизировались в неприсущем для них стиле. При этом он объяснил, что по имеющейся у него информации, «происходит анализ списков оппозиционных партий, сбор компрометирующих материалов, начинается снова несанкционированный съем информации, в том числе с мобильных телефонов».