Турчинов надеется, что к нему присоединятся Янукович с Азаровым

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ подал заявление об отпуске в связи с участием в избирательной кампании как кандидат в народные депутаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня я подал официальное заявление об отпуске в связи с тем, что выдвинут кандидатом в народные депутаты», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом он призвал других высокопоставленных должностных лиц, которые также идут на выборы в списках политических партий и блоков, сделать так же.

По словам А.ТУРЧИНОВА, не секрет, что во время избирательной кампании могут быть использованы государственные ресурсы, а поэтому отпуск чиновников на время избирательной кампании будет честным шагом и сделает невозможным использование админресурса.

В контексте отмеченного А.ТУРЧИНОВ заявил, что БЮТ является единым блоком, в котором практически нет высокопоставленных чиновников.

Он также заверил, что БЮТ в ходе избирательной кампании не будет использовать ни служебный транспорт высокопоставленных чиновников, ни служебную связь, ни служебные кабинеты.

«Я надеюсь, что и господин ЯНУКОВЧ, и господин АЗАРОВ поступят так же и не будут использовать должности», - сказал А.ТУРЧИНОВ.