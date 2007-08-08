Тимошенко ждет ответа ЦИК

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что Центральная избирательная комиссия в ближайшие дни зарегистрирует инициативные группы и утвердит подписные листы для сбора подписей в поддержку проведения конституционного референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам на брифинге.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что на сегодня уже проведены более чем 800 собраний инициативных групп для проведения такого референдума.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сейчас все необходимые материалы для проведения референдума уже есть в ЦИК.

Лидер БЮТ отметила, что у ЦИК есть все основания беспрекословно зарегистрировать инициативные группы и утвердить подписные листы. По ее словам, уже завтра-послезавтра можно будет увидеть, хотят ли политики и их представители в ЦИК предоставить людям возможность выразить свое мнение по вопросам, которые будут выноситься на референдум.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что по закону на регистрацию и утверждение в ЦИК есть 10 дней, которые истекают в ближайшие дни. По ее словам, в случае регистрации на протяжении 15-20 дней БЮТ сможет собрать значительно больше, необходимых трех млн. подписей для проведения референдума.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в таком случае Президент будет иметь право издать указ о проведении такого референдума в один день с досрочными парламентскими выборами.

Как сообщал УНИАН, 18 июля Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что ее политическая сила инициирует проведение 30 сентября всеукраинского референдума о внесении изменений в Конституцию. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на всеукраинский референдум должны быть вынесены 9 вопросов.

В соответствии с законом, местные советы принимают документы о проведении собраний и создании инициативных групп и потом передают их в ЦИК. Центризбирком, в свою очередь, должен утвердить форму подписного листа для сбора подписей в поддержку референдума, после чего инициативные группы могут приступить к сбору подписей.

Согласно закону, для проведения всеукраинского референдума инициаторам необходимо собрать не меньше трех млн. подписей граждан.