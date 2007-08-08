Кличко обещает стать следующим мэром Киева

Депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО заявляет, что не будет принимать участия в досрочных парламентских выборах, поскольку весной рассчитывает соревноваться за пост мэра Киева.

Об этом он сказал он в интервью газете "День" от 8 августа 2007 года.

“Относительно моего участия в парламентских выборах, то моего имени нет в списках, поскольку мой приоритет — Киев. Моя цель — изменить, без преувеличения, ужасную ситуацию, сложившуюся в городе. Уже понятно, что после спикериады и премьериады нас ожидают выборы и в местные советы, и в Киеве. Я убежден, уже весной будут досрочные выборы мэра Киева. Я непременно буду баллотироваться и выиграю их”, - сказал В.КЛИЧКО.

Он отметил, что сегодня все свои усилия сосредоточил на разработке Стратегии развития Киева, доукомплектовании команды, отшлифовке алгоритма своих действий после победы на выборах.

В.КЛИЧКО считает, что если не изменить кардинальным образом ситуацию, сложившуюся в столице, невозможно говорить о реформах в государстве в целом.

“По большому счету, все процессы, происходящие в каждом уголке нашей страны, берут свое начало из столицы. Киев — это визитная карточка Украины. Киев, если хотите, это шкала, зеркало, которое отражает все внутриукраинские процессы, — политические, экономические, социальные. Именно поэтому для меня на сегодняшний день приоритетом является Киев”, - сказал В.КЛИЧКО.

Он заверил, что уже в ближайшем будущем представит свою команду. По его словам, эти люди — известны профессионалы, каждый в своем направлении.

Как сообщал УНИАН, ранее в украинском политикуме обсуждалась возможность включения В.КЛИЧКО в список блока «Наша Украина – Народная самооборона».

В то же время лидеры блока заявляли, что в случае создания в новой ВР демократической коалиции, они будут инициировать досрочные выборы мэра столицы и Киевсовета.