Кинах пожаловался, что отпуск ему не светит

Министр экономики Анатолий КИНАХ не исключил возможности ухода в отпуск, если ему придется заниматься предвыборной агитацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам сегодня на брифинге.

Как сообщал УНИАН, А.КИНАХ вошел в избирательный список Партии регионов под номером 53.

4 августа первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ заявил, что на период избирательной кампании не все члены Кабинета министров, которые будут кандидатами в депутаты Верховной Рады Украины, пойдут в отпуск.

«Безусловно, определенная часть людей пойдет в отпуск, но, наверное, мне не придется», - сказал он, отметив, что август является «самым напряженным периодом работы над бюджетом».