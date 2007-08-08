Янукович нашелся на Алтае

По данным правительства Республики Алтай, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ находится в Чемальском районе республики, передает РИА «Новости».

В сообщении, размещенном сегодня на официальном интернет-портале Республики Алтай, говорится: "ЯНУКОВИЧ остановился на одной из баз в Чемальском районе республики. В его планах - познакомиться с достопримечательностями и колоритом Горного Алтая и видами туристических услуг".

В Горно-Алтайске украинского премьера принял в понедельник глава республики Александр БЕРДНИКОВ, который обсудил с ним вопросы сотрудничества в области развития туризма, сообщает региональное правительство.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ находится на послеоперационной реабилитации.

8 мая В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоне (Испания) после медицинского обследования провели оперативное лечение коленного сустава.

В июле премьер-министр уже проходил курс реабилитации в испанской клинике.