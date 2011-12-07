Укрзализныця будет просить Кабмин поднять цены на билеты

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» планирует до конца 2011 года обратиться к правительству с предложением изменить тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

«Мы будем искать возможность просить правительство о том, чтобы изыскать возможность повысить тарифы так, чтобы это не сказалось большим бременем на наших гражданах», - заявил он.

В.КОЗАК отметил, что на сегодняшний день пассажирские перевозки являются для «Укрзализныци» убыточными. В частности, убытки от пассажирских перевозок по итогам 2011 года могут составить 6,1 млрд. грн.

Гендиректор подчеркнул, что «стоимость тарифа определяет Кабинет министров, и тариф не в компетенции «Укрзализныци». По его словам, на сегодняшний день тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки в России в среднем в 6 раз выше, чем в Украине, в Беларуси – в среднем в 2 раза выше.