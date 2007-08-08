Азаров пожаловался баварскому премьеру на Ющенко

Внеочередные парламентские выборы в Украине будут проводиться с нарушением Конституции, являются попыткой дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти действующее правительство Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе встречи с премьер-министром Баварии Эдмундом ШТОЙБЕРОМ заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что опасается использования административного ресурса на выборах со стороны Президента и его окружения, в частности, использования госадминистраций в регионах и судебной системы власти.

«Кто может дать гарантию, что после выборов 150 депутатов не захотят распустить парламент через год», - отметил Н.АЗАРОВ.

Также в ходе встречи Н.АЗАРОВ рассказал Э.ШТОЙБЕРУ об экономических успехах Украины в этом году. Н.АЗАРОВ отметил, что для обеспечения высоких темпов роста экономики Украине необходима стабильность, причем на длительный срок для продолжения глубоких структурных реформ.

Н.АЗАРОВ отметил рост товарооборота с Германией и предложил в первом полугодии следующего года провести заседание совместной комиссии по сотрудничеству в Киеве.

Также стороны обсудили вопрос подготовки Украины к проведению финала Чемпионата Европы по футболу.

В свою очередь, Э.ШТОЙБЕР отметил, что за последние годы из-за проблем в Украине заседания совместной комиссии по сотрудничеству проходят нерегулярно, и необходимо вдохнуть новую жизнь в отношения Украины и Баварии.